Медведчук: Украине Зеленского нужен вечный конфликт, финансируемый миром

Украине президента Владимира Зеленского нужен вечный конфликт, финансируемый миром, а власти республики зарабатывают на этом. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Он отметил, что Украина теряет территории, население и экономический потенциал, чтобы стать обязательной частью Запада и избавиться от нейтрального статуса. «Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает», — указал Медведчук.

Бывший украинский политик подчеркнул, что выгоду от конфликта получают политические фрики, в том числе Зеленский, который использует против России не оружие, а медиаигру. По его словам, это нужно США для легального наказания Москвы, выразившей несогласие.

Ранее Медведчук заявил, что желание Запада не дать Украине проиграть приведет к втягиванию новых стран в противостояние с Россией. Как он утверждал, поддержки украинских партнеров недостаточно, поэтому если власти республики продолжат политику «до победного конца», то придется вводить иностранный контингент.