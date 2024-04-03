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11:51, 3 апреля 2024Бывший СССР

Медведчук указал на нужду Зеленского

Медведчук: Украине Зеленского нужен вечный конфликт, финансируемый миром
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Украине президента Владимира Зеленского нужен вечный конфликт, финансируемый миром, а власти республики зарабатывают на этом. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Он отметил, что Украина теряет территории, население и экономический потенциал, чтобы стать обязательной частью Запада и избавиться от нейтрального статуса. «Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает», — указал Медведчук.

Бывший украинский политик подчеркнул, что выгоду от конфликта получают политические фрики, в том числе Зеленский, который использует против России не оружие, а медиаигру. По его словам, это нужно США для легального наказания Москвы, выразившей несогласие.

Ранее Медведчук заявил, что желание Запада не дать Украине проиграть приведет к втягиванию новых стран в противостояние с Россией. Как он утверждал, поддержки украинских партнеров недостаточно, поэтому если власти республики продолжат политику «до победного конца», то придется вводить иностранный контингент.

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      Кристина Есикова
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