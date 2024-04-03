Американская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в черном топе на бретелях. На размещенных кадрах видно, что звезда отстригла волосы и перекрасилась из розового цвета в голубой.

Поклонники оценили преображение артистки в комментариях под постом, который набрал более 986 тысяч лайков. «Этот цвет подходит к твоим глазам», «Пожалуйста, прекрати! Из-за тебя я хочу покрасить волосы», «Шикарно!», «Очень красиво», «Сегодня начинается эра голубых волос Меган Фокс», — писали они.

В марте Фокс рассказала о пережитых пластических операциях, о которых ранее умалчивала. Актриса впервые призналась, что несколько раз делала пластику груди. Сначала телезвезда обратилась к хирургу в 21 год, а после рождения второго ребенка сделала коррекцию.