Мишустин назвал даты пересдачи одного предмета ЕГЭ

Мишустин заявил, что один предмет ЕГЭ можно будет пересдать 4 и 5 июля

Один предмет Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно будет пересдать 4 и 5 июля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

«4 и 5 — это два дня, которые будут днями пересдачи», — пояснил глава правительства.

Политик отметил, что, если выпускник из-за волнения не сделал работу качественно, то это может поставить крест на его судьбе и карьере. Также Мишустин добавил, что для пересдачи нет необходимости вводить дополнительные законодательные изменения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ — возможность пересдачи одного из предметов итоговой аттестации. Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным за его выполнение Путин назначил премьер-министра Мишустина.