Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ

Путин поручил до 1 июня предусмотреть пересдачу ЕГЭ по одному предмету

Президент России Владимир Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) — возможность пересдачи одного из предметов итоговой аттестации. Это следует из утвержденных главой государства поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию, они опубликованы на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года. Ответственным за его выполнение Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина.