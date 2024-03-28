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10:41, 28 марта 2024Россия

Названы сроки утверждения нового расписания ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: новое расписание ЕГЭ утвердят к концу апреля

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Новое расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом пересдач утвердят к концу апреля. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщение приводит ТАСС.

По словам Музаева, для утверждения нового графика службе нужно провести ряд согласований с регионами.

«Это нововведение у нас будет в этом году, этим летом, доработка с регионами, согласование идет, думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. После Анзор Музаев сообщил, что возможность пересдать один предмет выпускного экзамена по выбору появится с июня 2024 года.

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