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13:41, 6 марта 2024Россия

Названы сроки начала действия предложенного Путиным изменения в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: один предмет ЕГЭ можно будет пересдать в этом году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выпускники уже в этом учебном году получат право пересдать один предмет Единого государственного экзамена (ЕГЭ) до окончания приемной кампании в вузы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует ТАСС.

Президент России Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Сроки пересдачи, по его словам, должны быть определены так, чтобы абитуриенты успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

Как отметил Музаев, возможность пересдать один предмет выпускного экзамена по выбору появится с июня 2024 года. При этом при пересдаче одного ЕГЭ в тот же год первый результат итоговой аттестации аннулируют, подчеркнул руководитель надзорного ведомства.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров, комментируя предложение по изменению процедуры ЕГЭ, поддержал это решение, подчеркнув, что ученику нужно давать второй шанс. Специалист не исключил, что такая инициатива может стать первым шагом на пути к постепенной отмене ЕГЭ.

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      Анастасия Шейкина
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