Заслуженный учитель оценил идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

Заслуженный учитель Снегуров поддержал идею о пересдаче ЕГЭ по одному предмету

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров прокомментировал озвученное президентом России Владимиром Путиным предложение разрешить пересдавать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В беседе с «Лентой.ру» Снегуров поддержал подобную идею.

«Я как педагог с 37-летним стажем всегда выступаю за еще один шанс, который можно дать ученику. Обязательно такие возможности должны быть, это моя базовая педагогическая позиция», — сказал он.

Нередки случаи, когда с ребенком что-то происходит во время экзамена: "заклинило", учил, но забыл, либо он находится в состоянии, когда не может в полной мере корректно ответить. Предоставление еще одной возможности приветствую. В педагогике должен работать этот механизм Александр Снегуров заслуженный учитель России, кандидат психологических наук

Более того, собеседник «Ленты.ру» не исключил, что эта инициатива может стать первым шагом на пути к постепенной отмене ЕГЭ.

«Думаю, этот шаг надо расценивать как существенную попытку отойти от жесткого регламента ЕГЭ и, может быть, в дальнейшем от самого экзамена. Я не раз говорил, что это нельзя делать слишком резко, радикальная отмена будет вредной, потому что многое настроено на этот экзамен», — заключил Снегуров.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил дать выпускникам возможность пересдавать один из предметов ЕГЭ. Такая возможность у учеников выпускных классов должна быть до конца приемной кампании в вузы, чтобы они успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи, объяснил Путин. По его мнению, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться.

«Предлагаю дать выпускникам, что называется, второй шанс. По выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — сказал он.