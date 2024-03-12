Рособрнадзор ответил на вопрос о возможности пересдачи ЕГЭ на досрочном этапе

Рособрнадзор: право пересдачи предмета ЕГЭ не будет у сдающих экзамен досрочно

В 2024 году у тех, кто сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) досрочно, не будет права пересдать один предмет из итоговой аттестации. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин в феврале в ходе послания Федеральному собранию предложил дать выпускникам школ право пересдавать один из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы. Сроки пересдачи, по его словам, должны быть определены так, чтобы абитуриенты успели подать все документы для поступления уже с учетом результатов пересдачи.

«В досрочный период пересдача не будет предусмотрена. Для этого мы должны внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, в основной период уже сделаем», — сообщили в надзорном ведомстве.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее отмечал, что возможность пересдать один предмет выпускного экзамена по выбору появится с июня 2024 года. При этом при пересдаче одного ЕГЭ в тот же год первый результат итоговой аттестации аннулируют, подчеркнул он.

Заслуженный учитель России Александр Снегуров, комментируя предложение по изменению процедуры ЕГЭ, поддержал это решение, подчеркнув, что ученику нужно давать второй шанс. Специалист не исключил, что такая инициатива может стать первым шагом на пути к постепенной отмене ЕГЭ.

