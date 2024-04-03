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17:28, 3 апреля 2024Экономика

Мишустин оценил возможный запрет российскому бизнесу на работу за рубежом

Мишустин: запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Правительство России не будет запрещать компаниям работать за рубежом. Так возможность ограничения работы за границей для российского бизнеса в рамках отчета перед Госдумой оценил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

Запрещать вести бизнес за рубежом, тем более в дружеских странах, нельзя, однако власти не будут закрывать глаза на тех, кто создает за рубежом центры прибыли и пытается выкачать туда средства, заработанные на российских природных и трудовых ресурсах. С такими компаниями будут бороться, пообещал Мишустин.

Также, отвечая на вопросы депутатов, премьер заявил, что России нельзя закрываться от возможных инвестиций даже со стороны недружественных стран. Во всех государствах есть люди, которые готовы работать с Россией.

«Давайте первое, что скажем сами себе: мы, конечно же, продолжим работать с недружественными странами. Нам нельзя отказаться от инвестиций недружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя», — подчеркнул он.

В правительстве рассчитывают, что местные предприниматели тоже начнут вкладывать в Россию серьезные средства. По мнению Мишустина, бизнес должен отплатить за те льготы и стимулирующие вещи, которые получил от властей. «Должно быть отношение к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей Родине», — заявил он.

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      Вячеслав Агапов
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