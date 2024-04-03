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14:56, 3 апреля 2024Экономика

Мишустин понадеялся на мощнейшие инвестиции от бизнеса

Премьер Мишустин заявил об ожиданиях от бизнеса мощнейших инвестиций в Россию

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Правительство рассчитывает, что российские предприниматели начнут вкладывать в Россию серьезные средства. Об ожидании «мощнейших инвестиций» от бизнеса заявил во время выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его мнению, предприниматели должны отплатить за те льготы и стимулирующие вещи, которые они получили от властей. «Должно быть отношение к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине», — подчеркнул чиновник.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указал на заметное ухудшение динамики большого количества экономических показателей в России, в том числе речь шла об остановке инвестиций.

В третьем квартале 2023 года рост капитальных вложений составил 1,8 процента, в четвертом — минус 0,1 процента. В январе 2024 года инвестиционная активность также не росла, а предложение инвестиционных товаров сократилось на 3,1 процента в годовом выражении. Позднее организация отмечала, что промышленное производство в России либо близко к стагнации, либо уже достигло ее.

В ходе того же выступления Мишустин напомнил, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6 процента. По его словам, это вдвое больше, чем соответствующий показатель у государств с развитой экономикой. Россия относится к странам с развивающейся экономикой, у которых традиционно рост ВВП заметно выше, чем у развитых.

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      Платон Щукин
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