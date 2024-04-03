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13:54, 3 апреля 2024Экономика

Мишустин рассказал о росте экономики России

Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году на 3,6 %

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ВВП России вырос в 2023 году на 3,6 процента, что вдвое больше, чем соответствующий показатель у государств с развитой экономикой, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства. Он уточнил, что речь идет о предварительной оценке Росстата.

Мишустин отметил, что в 2023 году давление на Россию возросло, но стране удалось успешно пройти период адаптации. Также глава кабмина обратил внимание на снижение в отчетный период сырьевой зависимости России, указав, что ненефтегазовые доходы государства выросли в прошлом году на 25 процентов.

Первоначально, в первой половине зимы, рост российской экономики оценивали в 3,5 процента, однако затем глава Минэкономразвития допустил увеличение показателя по итогам пересчета.

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      Дмитрий Воронин
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