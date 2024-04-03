Мишустин заявил о рекордных показателях продолжительности жизни

Мишустин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень

Продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень. О рекордных показателях сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, чьи слова приводит РИА Новости.

«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», — рассказал политик во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства России за 2023 год.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России средняя продолжительность жизни превысила отметку в 73 года. К 2030 году она, по словам главы государства, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.