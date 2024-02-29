Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России

Путин: средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

В России средняя продолжительность жизни превысила отметку в 73 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

К 2030 году продолжительность жизни, по словам президента, должна составить не менее 78 лет. Впоследствии эта отметка должна превысить 80 лет.

Путин в ходе послания также отметил рост числа многодетных семей в России 26,8 процента. Такой рост произошел в период с 2019 по 2022 годы, уточнил он.

В России продолжительность жизни, согласно данным Росстата, в оптимистичном варианте к 2045 году составит 84,5 года. Сейчас, как ранее заявлял Путин, продолжительность жизни в стране является рекордной.