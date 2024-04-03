Мощный пожар на российском полимерном заводе попал на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе в Ростовской области

В Ростовской области очевидцы сняли на видео мощный пожар на полимерном заводе. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «161.RU | Новости Ростова».

Инцидент произошел в городе Азов. На кадрах виден язык пламени, поднимающийся на несколько метров. Отмечается, что на предприятии загорелись поддоны.

Пожар удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее жители подмосковного Подольска сообщили о хлопке и пожаре на электроподстанции. На опубликованном ролике видно, что над зданием подстанции поднимается столб черного дыма.