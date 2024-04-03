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12:51, 3 апреля 2024Россия

Москвичка пожаловалась на мешавшие спать стуки и была найдена на козырьке дома

Московская пенсионерка пожаловалась на стуки и была найдена на козырьке дома

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Москве 75-летняя пенсионерка пожаловалась дочери на стуки, мешавшие спать по ночам, и была найдена на козырьке дома. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Пожилая женщина проживала на Краснодонской улице вместе с дочерью. В один из дней в конце марта они, как обычно, легли спать в разных комнатах. Посреди ночи младшую владелицу квартиры разбудил звонок в дверь.

Она увидела на пороге соседа вместе с сотрудниками полиции. Визитеры поинтересовались, знает ли горожанка, где ее мать. Та ответила, что пенсионерка дома и направилась к ней в комнату. Но там было пусто.

Впоследствии оперативники объяснили, что обнаружили пенсионерку на козырьке дома. Она получила несовместимые с жизнью травмы. Дочь пенсионерки уточнила, что никаких странных звуков, тревожащих ее мать, не слышала.

Ранее сообщалось, что в электричке Фрязево — Апрелевка в Московской области мужчина сломал пенсионерке нос за то, что та попросила его убрать ноги с прохода.

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      Анна Щербакова
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