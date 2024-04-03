Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:10, 3 апреля 2024Забота о себе

Мужчина занялся сексом с женщиной мечты и сильно удивился

Фото: Connor James / Unsplash

Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет 29-летнему мужчине, который встретил женщину мечты, но оказался в неловком положении. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам мужчины, его избранница красивая, умная, веселая и во многих сферах его превосходит. Однако, когда он занялся с ней сексом, то очень удивился — половой контакт оказался самым скучным в его жизни. «Все не было естественно и весело, как с предыдущими партнершами, инициатор всегда только я. Ей как будто и не нужно», — написал он, предположив, что они с избранницей еще недостаточно хорошо знают друг друга.

В ответ Нолан отметила, что привлекательность друг для друга не означает сексуального притяжения. Специалистка предположила, что женщине недостает опыта и уверенности в себе. «Некоторым людям нужно немного больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно и позволить себе по-настоящему расслабиться в постели. Хотя секс важен, не менее важны и отношения в целом. Возможно, вам нужно больше сосредоточиться на романтике, найти способы повысить ее уверенность и узнать друг друга на более глубоком уровне», — предложила она.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Кроме того, Нолан предположила, что сам мужчина тоже может быть напряжен, поскольку считает себя хуже своей избранницы. «Может, вы ждете, что она вас бросит, или вы чересчур восхищены ее внешними и внутренними качествами? Если вы немного расслабитесь и поверите, что она с вами по весомым причинами, все может стать легче», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалистка отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло близ Тайваня. Цунами достигло Японии, в Китае наивысший уровень опасности

      Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после обрушения на руднике «Пионер»

      В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

      СКР занялся расследованием преступления ВСУ против жителей Белгородской области

      Порномодель рассказала об огромных заработках на унижении пенисов клиентов

      Россиянка приготовила салат на Пасху и восхитила итальянцев

      Очевидец рассказал о допросах соседей российского летчика-перебежчика

      Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся горем

      На Тайване после мощного землетрясения обрушилось здание завода

      21-летнего россиянина обвинили в реабилитации нацизма из-за выложенного видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше