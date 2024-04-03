Мужчина занялся сексом с женщиной мечты и сильно удивился

Секс-коуч, психотерапевт Колин Нолан дала совет 29-летнему мужчине, который встретил женщину мечты, но оказался в неловком положении. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам мужчины, его избранница красивая, умная, веселая и во многих сферах его превосходит. Однако, когда он занялся с ней сексом, то очень удивился — половой контакт оказался самым скучным в его жизни. «Все не было естественно и весело, как с предыдущими партнершами, инициатор всегда только я. Ей как будто и не нужно», — написал он, предположив, что они с избранницей еще недостаточно хорошо знают друг друга.

В ответ Нолан отметила, что привлекательность друг для друга не означает сексуального притяжения. Специалистка предположила, что женщине недостает опыта и уверенности в себе. «Некоторым людям нужно немного больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно и позволить себе по-настоящему расслабиться в постели. Хотя секс важен, не менее важны и отношения в целом. Возможно, вам нужно больше сосредоточиться на романтике, найти способы повысить ее уверенность и узнать друг друга на более глубоком уровне», — предложила она.

Кроме того, Нолан предположила, что сам мужчина тоже может быть напряжен, поскольку считает себя хуже своей избранницы. «Может, вы ждете, что она вас бросит, или вы чересчур восхищены ее внешними и внутренними качествами? Если вы немного расслабитесь и поверите, что она с вами по весомым причинами, все может стать легче», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет 38-летней женщине, бросившей работу ради воспитания детей и теперь не находящей у мужа поддержки. Специалистка отметила, что муж, вероятно, тоже испытывает сильный стресс, а коммуникация в семье значительно нарушена.