На бывшую жену Петросяна подали в суд из-за наследства

На юмористку Степаненко подали в суд для признания завещания недействительным

На бывшую жену Евгения Петросяна, юмористку Елену Степаненко, подали в суд из-за наследства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда, рассматривающего соответствующее исковое заявление, сообщает агентство ТАСС.

«В Хамовнический районный суд города Москвы поступило исковое заявление о признании завещания недействительным. Одним из ответчиков значится Степаненко Елена Григорьевна», — сказано в сообщении источника. По информации суда, Степаненко и двое других ответчиков получили в наследство от дочери истца недвижимость, предметы искусства и антиквариата. В пресс-службе добавили, что заявитель утверждает, что дочь на момент составления документа «не была способна адекватно понимать значение принятых решений и оценить их последствия». Ближайшее заседание по делу запланировано на 18 апреля.

Ранее стало известно, что Елене Степаненко достались в наследство от ее подруги, дизайнера Натальи Маголы, две роскошные квартиры в центре Сочи в пяти минутах от морского порта, а также машино-места и предметы искусства и антиквариата.