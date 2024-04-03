На Украине заявили о препятствовании Зеленского повышению призывного возраста

Депутат Рады Дунда: Зеленский не даст повысить призывной возраст на Украине

Верховная Рада Украины может принять в новом законопроекте о мобилизации повышение мобилизационного возраста в стране обратно до 27 лет, но президент Владимир Зеленский не даст этого сделать, наложив вето на законопроект. Об этом заявил депутат украинского парламента от президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

Он отметил, что, несмотря на повышение президентом призывного возраста до 25 лет в законе «О воинской обязанности», если депутаты в новом законопроекте решат повысить его обратно до 27 лет, то силу будет иметь более поздний закон. Однако на такой случай в распоряжении президента Украины есть «инструмент решения таких вопросов» в виде права вето.

Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины до 25 лет 2 апреля 2024 года. Документ был направлен на подписание главе государства в конце марта.