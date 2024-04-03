Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:51, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об ужесточении мобилизации из-за «военных законов»

В Раде заявили об ужесточении мобилизации на Украине из-за «военных законов»

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила об ужесточении мобилизации из-за «военных законов», подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, этими законами украинские власти решают многие вопросы, которые правительство «протягивает в законопроекте о мобилизации». Она подчеркнула, что теперь урегулировано снижение призывного возраста, создание электронных кабинетов, а также другие нововведения, на которых настаивают власти страны.

Геращенко также прокомментировала закон о социальных гарантиях военнослужащим. По ее словам, при голосовании за него в Верховной Раде в последний момент были внесены правки о ликвидации статуса ограниченно пригодного к службе и повторной медкомиссии для тех, кому была присвоена эта категория.

Ранее Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада. Кроме того, на Украине была упразднена категория «ограниченно годен» — всем военнообязанным указанной категории необходимо явиться в территориальный центр комплектации для прохождения медицинского освидетельствования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      Сенаторы США проявили энтузиазм к помощи Украине

      В Северной Корее заявили об успешном испытании новой баллистической ракеты

      В ДТП с автобусом в российском регионе пострадали 15 человек

      Популярная блогерша снялась в бикини и показала складки на теле

      Посла Украины обвинили в запугивании сотрудников немецкой газеты

      На Украине заявили об ужесточении мобилизации из-за «военных законов»

      В США напомнили о сигнале России про угрозу теракта в «Крокусе»

      Бывшей учительнице дали 12 лет тюрьмы за изнасилования ученицы секс-игрушками

      В США заявили о невозможности перехода Киева под контроль России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше