На Украине заявили об ужесточении мобилизации из-за «военных законов»

В Раде заявили об ужесточении мобилизации на Украине из-за «военных законов»

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила об ужесточении мобилизации из-за «военных законов», подписанных президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, этими законами украинские власти решают многие вопросы, которые правительство «протягивает в законопроекте о мобилизации». Она подчеркнула, что теперь урегулировано снижение призывного возраста, создание электронных кабинетов, а также другие нововведения, на которых настаивают власти страны.

Геращенко также прокомментировала закон о социальных гарантиях военнослужащим. По ее словам, при голосовании за него в Верховной Раде в последний момент были внесены правки о ликвидации статуса ограниченно пригодного к службе и повторной медкомиссии для тех, кому была присвоена эта категория.

Ранее Зеленский снизил минимальный возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон ранее приняла Верховная Рада. Кроме того, на Украине была упразднена категория «ограниченно годен» — всем военнообязанным указанной категории необходимо явиться в территориальный центр комплектации для прохождения медицинского освидетельствования.