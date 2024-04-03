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09:57, 3 апреля 2024Россия

На Урале таксист реанимировал в поездке 25-летнюю девушку с приступом эпилепсии

В Нижнем Тагиле таксист реанимировал в поездке девушку с приступом эпилепсии

Фото: Unsplash

В Нижнем Тагиле Свердловской области таксист реанимировал в поездке 25-летнюю девушку с приступом эпилепсии. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Мужчина пояснил, что пассажирка, садясь в автомобиль, выглядела веселой и здоровой. По этой причине ухудшение ее состояния стало для водителя полной неожиданностью.

«У нее сдача была в руке — 15 рублей. И я услышал, что эта мелочь рассыпалась, обернулся, а у нее приступ. Она завыла сначала, потом пена пошла изо рта, начались судороги», — поделился он.

Таксист сразу вызвал скорую помощь, а сам открыл пассажирскую дверь, чтобы проветрить салон, и помог девушке лечь на бок на заднем сиденье. Врачи ехали около 20 минут, все это время водитель не отходил от пассажирки.

Придя в себя, девушка связалась по телефону с родными и рассказала о своем состоянии. Только передав клиентку в надежные руки, водитель отправился на следующий заказ.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области обнаружили пропавшую машину такси с раненым водителем.

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      Анна Щербакова
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