На Западе обеспокоились скорым прорывом обороны Украины

Bloomberg: союзники Киева обеспокоились прорывом Россией обороны Украины летом

Союзники Киева обеспокоились скорым прорывом обороны страны со стороны России. По данным Bloomberg, это может произойти уже летом.

«Союзники президента [Украины] Владимира Зеленского все больше обеспокоены тем, что летнее наступление русских может прорвать оборону Украины», — рассказали изданию чиновники из союзных Украине государств на условиях анонимности.

По их мнению, дефицит боеприпасов и сокращение поставок со стороны западных стран стали основными причинами проблем, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины на фронте.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия превосходит Украину в снарядах, выпуская их в семь раз больше Киева. Это в два раза выше показателя в январе.