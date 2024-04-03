На Западе признали семикратное превосходство России в снарядах над Украиной

Bloomberg: Россия превосходит Украину в снарядах, выпуская их в семь раз больше

Россия превосходит Украину в снарядах, выпуская их в семь раз больше, это в два раза выше показателя в январе 2024 года. О семикратном преимуществе сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что дефицит производства снарядов для ВСУ сохраняется, несмотря на растущее осознание западными лидерами цены промедления. По словам неназванного западного чиновника, они знают, что защищать территорию НАТО будет дороже, если Россия добьется значительного продвижения на Украине.

Представители стран-союзников Украины добавили, что поток западной военной помощи резко сократился, поэтому некоторые украинские орудия стреляют всего по одному выстрелу в день, чтобы сохранить свои сокращающиеся запасы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Киев стремится нарастить собственное производство вооружений, но на это потребуется время, которого у него может не быть. По словам авторов материала, Украине необходимо восстановить свою оборонную промышленность, чтобы ее войскам не пришлось долгие годы полагаться на западную помощь.