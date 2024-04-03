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22:26, 3 апреля 2024Мир

На Западе заявили о гибели польского генерала от ракетного удара в Донбассе

Британский аналитик Меркурис заявил о гибели польского генерала в Донбассе

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский генерал, который воевал на стороне Украины, погиб в результате ракетной атаки в Донбассе. О его гибели рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт рассказал, что армия России ежедневно наносит серию массированных ударов по центрам принятия решений на Украине, по бункерам и штабам, укрытиям Службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.

«Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», — заявил Меркурис.

Он отметил, что за март Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли внушительные потери, в том числе и из-за работы Воздушно-космических сил (ВКС) России и артиллерии.

Ранее польский наемник признал гибель соотечественников на Украине. Гражданин Польши входит в состав так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине. По его словам, за Киев выступают мало поляков. Он давно воюет в легионе, поэтому знает их всех.

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      Марина Совина
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