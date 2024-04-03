На Западе заявили о беспокойстве в рядах ВСУ из-за решения российских генералов

Politico: фронт ВСУ рухнет, когда Россия сконцентрирует силы в одном месте

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушится в случае, если ВС России нанесут удар в одном месте. На это указало издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — сказано в статье.

Командиры также признали численное превосходство российской армии, а также массовое применение планирующих авиабомб. Все это способствует прорыву украинской обороны. Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением РФ, отметил один из офицеров.

«Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», — выразили беспокойство украинские военные.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на успехи российской армии. Он считает, что ВСУ ничего не могут противопоставить подразделениям ВС РФ, наступающим «все дальше и дальше».