Советник Зеленского пожаловался на успехи Российской армии

Подоляк: российские войска продвигаются дальше, ВСУ не может им противостоять

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на успехи Российской армии. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Bild, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить подразделениям ВС РФ, наступающим «все дальше и дальше». «Мы видим, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», — посетовал чиновник.

Подоляк отметил, что сейчас в Киеве готовятся к «различным вариантам развития событий». При этом, считает он, Россия вряд ли пойдет на крупномасштабное наступление.

Ранее Подоляк заявил, что в настоящее время ВСУ находятся в стагнации на передовой. «Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой», — сказал он. Также он указал, что украинские войска испытывают значительную нехватку ресурсов для ведения эффективных наступательных действий. По его словам, это выражается в том, что военные перешли в оборону, а поставки оружия со стороны союзников слишком медленные.