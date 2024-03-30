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05:20, 30 марта 2024Бывший СССР

Советник Зеленского пожаловался на успехи Российской армии

Подоляк: российские войска продвигаются дальше, ВСУ не может им противостоять

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался на успехи Российской армии. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Bild, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут противопоставить подразделениям ВС РФ, наступающим «все дальше и дальше». «Мы видим, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», — посетовал чиновник.

Подоляк отметил, что сейчас в Киеве готовятся к «различным вариантам развития событий». При этом, считает он, Россия вряд ли пойдет на крупномасштабное наступление.

Ранее Подоляк заявил, что в настоящее время ВСУ находятся в стагнации на передовой. «Необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой», — сказал он. Также он указал, что украинские войска испытывают значительную нехватку ресурсов для ведения эффективных наступательных действий. По его словам, это выражается в том, что военные перешли в оборону, а поставки оружия со стороны союзников слишком медленные.

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      Марина Совина
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