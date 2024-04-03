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16:34, 3 апреля 2024Моя страна

Над российскими регионами пролетит «дьявольская» комета

ТАСС: над российскими регионами пролетит «дьявольская» комета 12P/Понса-Брукса

Фото: Nielander / Wikimedia

Над российскими регионами пролетит «дьявольская» комета 12P/Понса — Брукса. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов рассказал, что 21 апреля небесное тело с криовулканами на поверхности приблизится на минимальное расстояние к Земле. Однако он отметил, что самым удачным временем для наблюдения за ним является период последних чисел марта и начала апреля.

Пролетающую один раз в 71 год комету смогут увидеть жители всей страны, но для более детального рассмотрения астрономического явления больше подойдут районы с отсутствием городской засветки, например горы, побережье моря или сельская местность.

В марте сообщалось, что жителям европейской части России назвали даты, когда в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Речь шла о метеорном потоке Лириды. Его пик прогнозируется на 22 апреля, а активность составит около 18 метеоров в час.

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      Мария Винар
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