НАТО заявила о наращивании военной мощи России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс наблюдает наращивание военной мощи России

НАТО наблюдает постоянное наращивание военной мощи России, поэтому считает важным укрепить оборонный потенциал своих членов. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России», — отметил генсек, добавив, что Москва смогла поставить экономику на военные рельсы, а также якобы наладить поставки оружия и боеприпасов из КНДР и Ирана.

«Поэтому мы должны делать больше и для союзников по НАТО по наращиванию систем противовоздушной обороны и артиллерии», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее стало известно, что власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее между Россией и КНДР сотрудничество в военной сфере.