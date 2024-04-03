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15:05, 3 апреля 2024Мир

НАТО заявила о наращивании военной мощи России

Генсек НАТО Столтенберг: альянс наблюдает наращивание военной мощи России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

НАТО наблюдает постоянное наращивание военной мощи России, поэтому считает важным укрепить оборонный потенциал своих членов. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Мы наблюдаем постоянное наращивание со стороны России», — отметил генсек, добавив, что Москва смогла поставить экономику на военные рельсы, а также якобы наладить поставки оружия и боеприпасов из КНДР и Ирана.

«Поэтому мы должны делать больше и для союзников по НАТО по наращиванию систем противовоздушной обороны и артиллерии», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее стало известно, что власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее между Россией и КНДР сотрудничество в военной сфере.

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      Виктория Кондратьева
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