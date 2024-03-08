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09:06, 8 марта 2024Мир

В США захотели доказать документами военное сотрудничество России и КНДР

Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Власти США хотят обнародовать данные, доказывающие якобы существующее между Россией и КНДР военное сотрудничество. Об этом заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, ее слова приводит ТАСС.

«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать», — отметила чиновница.

Рапп-Хупер уточнила, что речь идет в том числе о поставках баллистических ракет и боеприпасов между Россией и Северной Кореей.

Представитель Белого дома добавила, что США приложили усилия по рассекречиванию информации и продолжат это делать в дальнейшем по мере поступления новых сведений.

Рапп-Хупер повторила утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян якобы поставляет Москве боеприпасы для использования в ходе спецоперации на Украине. В свою очередь, российская сторона предоставляет КНДР ценные технические и военные знания, полученные в результате использования северокорейских ракет в зоне боевых действий.

В начале января газета The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома сообщала, что Россия начала запускать баллистические ракеты, предоставленные КНДР, по Украине.

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      Марина Совина
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