НАТО захотела сделать помощь Украине более предсказуемой

Столтенберг: НАТО намерена оказывать Украине более предсказуемую помощь

Североатлантический альянс намерен оказывать Украине более предсказуемую помощь. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем организационные вопросы, новые формы, которые позволят обеспечить более предсказуемую помощь Украине, и то, что средства будут поступать ежегодно и ежемесячно в долгосрочной перспективе», — заявил генсек.

Столтенберг также призвал страны НАТО «меньше рассчитывать на краткосрочные предложения» и заявил, что страны альянса намерены обсудить «многолетние финансовые обязательства для предсказуемости помощи» Украине.

Генсек НАТО также призвал страны Запада увеличить помощь Киеву из-за неудач украинских войск на фронте, а также объявил о желании блока играть важную роль в координации и планировании военной поддержки Украины.