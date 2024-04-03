Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг: нужно увеличить помощь ВСУ из-за проблем на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, это нужно сделать из-за проблем на поле боя, сообщает Reuters.

По словам генсека, Североатлантический альянс хочет играть важную роль в координации и планировании военной помощи Киеву.

Столтенберг также призвал Конгресс США одобрить пакет помощи Украине, так как ее отсутствие «имеет последствия на поле боя», а оказание Киеву поддержки, по мнению генсека, входит в национальные интересы Вашингтона.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах Столтенберга выступить с инициативой по созданию фонда в размере 100 миллиардов долларов для помощи ВСУ. Кроме того, генсек запланировал взять под контроль НАТО управление контактной группой для военной помощи Украине в формате «Рамштайн».