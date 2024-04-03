Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет украинского конфликта

Рогов: НАТО тешит себя иллюзией насчет способности Украины противостоять России

НАТО нужно перестать тешить себя иллюзией насчет способности Киева годами противостоять России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, никто на Западе не скрывает, что украинский конфликт — война НАТО против России. «Им не стоит себя тешить иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России. Есть ли эти годы у режима, сидящего в Киеве, большой вопрос», — подчеркнул он.

Рогов считает, что Украина при этом сможет «попилить деньги из бюджета НАТО».

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России.