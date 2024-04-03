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23:38, 3 апреля 2024Мир

Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет украинского конфликта

Рогов: НАТО тешит себя иллюзией насчет способности Украины противостоять России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janine Schmitz / Global Look Press

НАТО нужно перестать тешить себя иллюзией насчет способности Киева годами противостоять России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, никто на Западе не скрывает, что украинский конфликт — война НАТО против России. «Им не стоит себя тешить иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России. Есть ли эти годы у режима, сидящего в Киеве, большой вопрос», — подчеркнул он.

Рогов считает, что Украина при этом сможет «попилить деньги из бюджета НАТО».

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России.

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      Марина Совина
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