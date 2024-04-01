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08:29, 1 апреля 2024Мир

Украину назвали полем боя для НАТО

Дипломат Гаврилов назвал Украину полем боя для НАТО против России

Фото: Unsplash

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гаврилов подчеркнул, что сейчас Россия противостоит военно-промышленному конгломерату НАТО и Украины, в котором последняя играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России. По мнению дипломата, западные страны в этом процессе служат штабом и поставщиком техники.

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Эксперт добавил, что «враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов».

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил возможность нападения России на государства блока. Сейчас у Москвы нет подобных планов, отметил Бауэр. Однако он призвал альянс «стать более готовым».

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      Марина Совина
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