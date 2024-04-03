Назван самый разбогатевший за год российский миллиардер

Основатель «Красное & Белое» стал самым разбогатевшим миллиардером за год в РФ

Основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников стал самым разбогатевшим за год российским бизнесменом. Об этом со ссылкой на ежегодный рейтинг самых состоятельных людей пишет Forbes.

Состояние 57-летнего миллиардера за год выросло на 113 процента и составило 3,2 миллиарда долларов. Владелец торговой сети также был признан единственным из россиян, кто смог удвоить свой капитал.

Вторым в списке миллиардеров, увеличивших свое состояние, стал бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, он стал богаче на 94 процента (до 3,3 миллиарда долларов). В тройку также вошел основной владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков с капиталом 1,8 миллиарда долларов (плюс 80 процентов). Всего увеличить свое состояние за год смогли 64 российских миллиардера, суммарно они разбогатели на 68,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что самым богатым россиянином в списке Forbes впервые оказался совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценили в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда годом ранее. Число отечественных миллиардеров в очередном списке Forbes также оказалось рекордным — в него вошли 125 бизнесменов из России.

