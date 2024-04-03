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15:07, 3 апреля 2024Экономика

Назван самый разбогатевший за год российский миллиардер

Основатель «Красное & Белое» стал самым разбогатевшим миллиардером за год в РФ

Фото: Akar25 / Wikimedia

Основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников стал самым разбогатевшим за год российским бизнесменом. Об этом со ссылкой на ежегодный рейтинг самых состоятельных людей пишет Forbes.

Состояние 57-летнего миллиардера за год выросло на 113 процента и составило 3,2 миллиарда долларов. Владелец торговой сети также был признан единственным из россиян, кто смог удвоить свой капитал.

Вторым в списке миллиардеров, увеличивших свое состояние, стал бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» Дмитрий Пумпянский, он стал богаче на 94 процента (до 3,3 миллиарда долларов). В тройку также вошел основной владелец инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков с капиталом 1,8 миллиарда долларов (плюс 80 процентов). Всего увеличить свое состояние за год смогли 64 российских миллиардера, суммарно они разбогатели на 68,5 миллиарда долларов.

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Ранее стало известно, что самым богатым россиянином в списке Forbes впервые оказался совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого оценили в 28,6 миллиарда долларов против 20,5 миллиарда годом ранее. Число отечественных миллиардеров в очередном списке Forbes также оказалось рекордным — в него вошли 125 бизнесменов из России.

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