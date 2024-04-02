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16:59, 2 апреля 2024Экономика

Бывший президент «Лукойла» впервые стал богатейшим россиянином

Экс-президент «Лукойла» Алекперов впервые занял первое место в рейтинге Forbes

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Богатейшим россиянином в 38-м ежегодном рейтинге самых состоятельных людей планеты по версии Forbes стал бывший президент «Лукойла», председатель Общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 28,6 миллиарда долларов. Для него это первое попадание на вершину рейтинга.

Всего в списке присутствуют 125 российских миллиардеров, что на 15 больше, чем годом ранее, и стало рекордным количеством за всю историю рейтинга. Также максимальным стало число всех миллиардеров — 2781 человек — и их состояние — 14,2 триллиона долларов.

На втором месте остался глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 27,4 миллиарда долларов, а замыкает тройку председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, у которого 26,6 миллиарда.

Самым богатым человеком планеты стал французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежит группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Его активы оценили в 233 миллиарда долларов. Следом за ним идут глава Tesla и SpaceX Илон Маск (195 миллиардов долларов) и глава Amazon Джефф Безос (194 миллиарда).

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      Платон Щукин
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