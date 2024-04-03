Россиян предостерегли от одной ошибки при использовании холодильника

Диетолог Войт: горячее блюдо в холодильнике может привести к порче продуктов

Убирая готовую еду в холодильник, нужно соблюдать определенные правила, рассказала диетолог Кристина Войт.

В беседе с «Пятым каналом» она предостерегла россиян от ошибок при использовании холодильника.

Если поставить в холодильник горячую кастрюлю, образуется конденсат, из-за чего капли воды оседают на полки и на другие продукты, объяснила Войт. «Таким образом нарушается микроклимат в холодильнике, и он уже работает не в том режиме, в котором должен», — говорит диетолог. Это может привести к поломке техники и порче не только приготовленного блюда, но и остальных продуктов в холодильнике: на них начнут размножаться бактерии.

Размножение бактерий в холодильнике в итоге оказывает негативное влияние на качество продуктов, из-за чего у человека, который их ест, возрастает риск возникновения проблем, связанных с ЖКТ. Поэтому горячему блюду необходимо дать остыть при комнатной температуре, и только после полного остывания отправлять в холодильник, подчеркнула Войт.

«Если сразу перекладываете в формы для хранения, то выбирайте стекло, керамику или высококачественный пластик, такая посуда не будет впитывать запахи, бактерии пищи (у рыбы, мяса, овощей они разные, и хранить их важно по отдельности), моющие средства и тому подобное», — уточнила специалистка.

Ранее диетолог Сара Гароне рассказала, что продукты с низким содержанием жира, включая обезжиренное мороженое или легкий майонез, полезны только для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а для основной массы потребителей они вредны. Специалистка указала, что часто производители заменяют извлеченный из продукта натуральный жир эмульгаторами и другими ингредиентами, в которых не содержится питательных веществ.