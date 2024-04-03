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12:50, 3 апреля 2024Забота о себе

Диетолог указала на вредные обезжиренные продукты

Диетолог Гароне назвала обезжиренное мороженое вредным диетическим продуктом

Фото: Lama Roscu / Unsplash

Диетолог Сара Гароне рассказала изданию Eat This, Not That!, что продукты с низким содержанием жира, включая обезжиренное мороженое или легкий майонез, полезны только для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, а для основной массы потребителей они вредны.

Специалистка указала, что часто производители замещают извлеченный из продукта натуральный жир эмульгаторами и другими ингредиентами, в которых не содержится питательных веществ. Одним из таких продуктов диетолог назвала обезжиренное мороженое. Оно, как и другие замороженные десерты, при обезжиривании не только лишаются вкуса, но и питательной ценности. Мороженое, приготовленное из цельного молока, содержит необходимые организму кальций и белок.

Не улучшит здоровье и диетический майонез, считает Гароне. По ее словам, традиционный вариант этого соуса ценен именно благодаря яичным желткам, каждый из которых содержит около пяти граммов жира. При этом при приготовлении легкого майонеза с низким содержанием жира производители часто используют загустители (модифицированный пищевой крахмал), а вместо яиц добавляют соевое масло. Хотя эти ингредиенты не опасны, в них нет витаминов А, В12 и D и антиоксидантов, которыми богаты яичные желтки, подчеркнула диетолог.

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В заключение специалистка отметила, что многие потребители, желающие снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, покупают маргарин вместо сливочного масла. Однако, по ее словам, нет научных доказательств, что сливочное масло увеличивает вероятность проблем с сердцем. В то же время диетолог предостерегла от злоупотребления этим продуктом из-за его высокой калорийности.

Ранее уролог Дмитрий Журавский предупредил, что ряд продуктов питания, включая щавель и холодец, может вызвать у некоторых людей образование камней в почках.

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      Вера Владзиевская
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