В России предрекли Байдену поражение на выборах

Сенатор Пушков предрек поражение Байдену из-за падения рейтинга

Сенатор Алексей Пушков предрек поражение нынешнему президенту США Джо Байдена на грядущих выборах главы государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков сделал такой вывод на основе последнего опроса Reuters и Ipsos, согласно которому рейтинг Байдена составляет 36 процентов.

«Если этот тренд — потеря двух процентов популярности в месяц — продолжится, то к ноябрьским выборам Байден придет с 26 процентами поддержки. С такой цифрой победить будет невозможно», — заключил член Совфеда.

Согласно данным опроса Reuters и Ipsos, нынешний рейтинг Байдена является самым низким для него показателем почти за два года. В апреле деятельность Байдена положительно оценили 38 процентов респондентов. За месяц он опустился на два процента.