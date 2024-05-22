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05:39, 22 мая 2024Мир

Рейтинг Байдена упал до минимального за два года показателя

Reuters: рейтинг Байдена упал до 36%

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до 36 процентов, что является самым низким для него показателем почти за два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и службой Ipsos.

Столь низкий показатель поддержки американского лидера избирателями последний раз наблюдался в июле 2022 года. В апреле деятельность Байдена положительно оценили 38 процентов респондентов.

Согласно данным опроса, по большинству направлений избиратели отдают предпочтение политике Трампа, а не Байдена. В частности, респонденты больше доверяют экс-президенту в вопросах экономики и иммиграции. При этом у Байдена есть преимущество в вопросе борьбы с политическим экстремизмом.

Ранее стало известно о том, что некоторые представители Республиканской партии считают, что у Трампа есть заниженные ожидания в отношении Байдена на предстоящих президентских дебатах двух политиков.

По их мнению, Трамп рискует настолько недооценить способности соперника, что действующему лидеру будет достаточно минимальных усилий, чтобы одержать победу в дебатах. Они также подчеркивали, что именно заниженные ожидания привели Трампа к поражению в дебатах с Байденом в 2020 году.

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      Сергей Грехов
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