Рейтинг Байдена упал до минимального за два года показателя
Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до 36 процентов, что является самым низким для него показателем почти за два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и службой Ipsos.
Столь низкий показатель поддержки американского лидера избирателями последний раз наблюдался в июле 2022 года. В апреле деятельность Байдена положительно оценили 38 процентов респондентов.
Согласно данным опроса, по большинству направлений избиратели отдают предпочтение политике Трампа, а не Байдена. В частности, респонденты больше доверяют экс-президенту в вопросах экономики и иммиграции. При этом у Байдена есть преимущество в вопросе борьбы с политическим экстремизмом.
Ранее стало известно о том, что некоторые представители Республиканской партии считают, что у Трампа есть заниженные ожидания в отношении Байдена на предстоящих президентских дебатах двух политиков.
По их мнению, Трамп рискует настолько недооценить способности соперника, что действующему лидеру будет достаточно минимальных усилий, чтобы одержать победу в дебатах. Они также подчеркивали, что именно заниженные ожидания привели Трампа к поражению в дебатах с Байденом в 2020 году.