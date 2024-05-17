Трампа обвинили в недооценке Байдена на предстоящих дебатах

The Hill: республиканцы считают, что Трамп недооценивает Байдена как соперника

Представители Республиканской партии считают, что бывший президент США Дональд Трамп преуменьшает способности действующего лидера Джо Байдена на предстоящих дебатах. Об этом сообщает The Hill.

«Республиканцы в Сенате заявляют, что бывший президент Трамп совершает ошибку, возлагая слишком заниженные ожидания в отношении президента Байдена на их первых дебатах в следующем месяце и утверждая, что его преемник в Белом доме "не может связать два предложения"», — утверждается в публикации.

По мнению республиканцев, Трамп рискует настолько недооценить способности соперника, что действующему лидеру будет достаточно минимальных усилий, чтобы одержать победу в дебатах. Они также отмечают, что именно заниженные ожидания привели Трампа к поражению в дебатах с Байденом в 2020 году.

Издание передает слова анонимного конгрессмена, заявившего, что «Байден намерен дебатировать и будет подготовлен, а Трамп останется Трампом». Республиканец добавил, что дебаты 2020 года были «катастрофой», и предположил, что Трамп «движется к тому же самому».

Ранее бывший спикер Палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что не рекомендовала бы Байдену участвовать в дебатах с Трампом.