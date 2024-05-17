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17:42, 17 мая 2024Мир

Трампа обвинили в недооценке Байдена на предстоящих дебатах

The Hill: республиканцы считают, что Трамп недооценивает Байдена как соперника

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представители Республиканской партии считают, что бывший президент США Дональд Трамп преуменьшает способности действующего лидера Джо Байдена на предстоящих дебатах. Об этом сообщает The Hill.

«Республиканцы в Сенате заявляют, что бывший президент Трамп совершает ошибку, возлагая слишком заниженные ожидания в отношении президента Байдена на их первых дебатах в следующем месяце и утверждая, что его преемник в Белом доме "не может связать два предложения"», — утверждается в публикации.

По мнению республиканцев, Трамп рискует настолько недооценить способности соперника, что действующему лидеру будет достаточно минимальных усилий, чтобы одержать победу в дебатах. Они также отмечают, что именно заниженные ожидания привели Трампа к поражению в дебатах с Байденом в 2020 году.

Издание передает слова анонимного конгрессмена, заявившего, что «Байден намерен дебатировать и будет подготовлен, а Трамп останется Трампом». Республиканец добавил, что дебаты 2020 года были «катастрофой», и предположил, что Трамп «движется к тому же самому».

Ранее бывший спикер Палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси заявила, что не рекомендовала бы Байдену участвовать в дебатах с Трампом.

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      Елизавета Мытарева
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