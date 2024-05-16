Байдена захотели отговорить от дебатов с Трампом

Экс-спикер Палаты представителей Пелоси хотела отговорить Байдена от дебатов

Бывший спикер Палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси хотела отговорить действующего американского лидера Джо Байдена от дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Hill.

«Сама я бы никогда не рекомендовала выходить на сцену с Дональдом Трампом (...) Но президент решил, что он хочет это сделать. Я думаю, что формат, который он предлагает, является хорошим», — рассказала политик.

Пелоси также добавила, что она опасается публичной полемики с бывшим президентом США из-за опыта его дебатов с Хиллари Клинтон в 2016 году и с Байденом в 2020 году. По ее мнению, Трамп склонен часто перебивать оппонентов и этим давит на них.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. Бывший американский лидер добавил, что в ходе дискуссии он хотел бы обсудить проблему мигрантов, падение экономики, инфляцию, а также стоимость энергоносителей.