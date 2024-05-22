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05:50, 22 мая 2024Мир

В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии

Турецкий политик Перинчек допустил гибель Раиси в результате диверсии
Эбрахим Раиси

Эбрахим Раиси. Фото: WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек призвал не удивляться, если президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате диверсии. Об этом он высказался в беседе с газетой Aydınlık.

Перинчек допустил гибель Раиси в результате диверсии и подчеркнул, что доверяет заявлениям властей страны по этому вопросу. Он напомнил, что государство назвало катастрофу несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма», — подчеркнул политик.

19 мая вертолет Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.

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      Марина Совина
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