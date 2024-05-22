«Вероятно, стало лучше». В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова чиновника приводит РИА Новости.
В США отказались оплакивать гибель политика
Блинкен позлорадствовал над гибелью Раиси и предположил, что иранский народ и мир в целом выиграли от произошедшего. Таким образом американский госсекретарь ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».
Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше
Чиновник добавил, что в США не оплакивают гибель Раиси и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память о нем. Накануне этого Госдеп выразил соболезнования в связи с кончиной иранского президента и подчеркнул, что власти страны сами ответственны за случившееся.
Раиси погиб в автокатастрофе
19 мая вертолет Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, также находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.
Инцидент произошел в городе Джольфа у границы с Азербайджаном. Никто из пассажиров не выжил. Похороны президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.
Выборы нового главы Ирана намечены на 28 июня.
Вашингтон заподозрили в причастности к катастрофе
Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в Иране вертолет Bell-212 был американского производства. Отмечалось, что в стране уже были случаи аварий с вертолетами данной модификации.
Издание Politico предположило, что США опасаются обвинений Ирана в крушении вертолета Раиси. Однако шеф Пентагона Ллойд Остин отверг причастность страны к произошедшему. «США никоим образом не причастны к крушению, это факт», — заверил он.
В Белом доме также опровергли связь санкций США против Ирана с авиакатастрофой.
Путин назвал президента Ирана человеком слова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера. Он заверил, что «навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке», а также пожелал иранскому народу «душевной стойкости».
Действительно, это был очень надежный партнер, человек очень прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами
Российский президент добавил, что гибель Раиси стала большой утратой, в первую очередь для Ирана. На церемонии прощания с политиком Москву будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.