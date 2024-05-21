В США позлорадствовали над гибелью президента Ирана

Госсекретарь США Блинкен: народ Ирана выиграл от гибели президента Раиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Слова Блинкена приводит РИА Новости.

Блинкен позлорадствовал над гибелью Раиси и предположил, что иранский народ и мир в целом выиграли от произошедшего. Таким образом американский госсекретарь ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — сказал чиновник.

Госсекретарь добавил, что в США не оплакивают гибель Раиси и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память о нем. При этом накануне Госдеп выразил соболезнования в связи с кончиной главы Ирана.

19 мая вертолет Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.