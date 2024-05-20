Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

«Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что «навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке». Он также попросил передать слова соболезнования близким Раиси и пожелал иранскому народу «душевной стойкости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с гибелью Раиси и главы внешнеполитического ведомства страны Амира Абдоллахиана.