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10:40, 20 мая 2024Мир

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Кремля.

«Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что «навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке». Он также попросил передать слова соболезнования близким Раиси и пожелал иранскому народу «душевной стойкости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с гибелью Раиси и главы внешнеполитического ведомства страны Амира Абдоллахиана.

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      Максим Габриелян
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