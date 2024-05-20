Лавров выразил соболезнования МИД Ирана в связи с гибелью президента

Лавров: глубоко опечалены известием о гибели президента Ирана Раиси и главы МИД

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и главы внешнеполитического ведомства Амира Абдоллахиана. Текст обращения опубликован на официальном сайте российского МИД.

«Глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета президента Ирана Э.Раиси, министра иностранных дел Ирана Х.Амирабдоллахиана и сопровождавших их лиц», — говорится в заявлении.

Лавров отметил, что в России Раиси и Амирабдоллахиана знали как настоящих и надежных друзей Москвы, внесших неоценимый вклад в укрепление российско-иранского сотрудничества.

Министр также принес искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель высказался о гибели иранского лидера. Он сообщил, что Европейский союз выражает соболезнования Ирану в связи с трагедией.