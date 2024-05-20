ЕС выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента

Глава Евросовета Мишель выразил соболезнования Ирану из-за гибели президента

Европейский союз (ЕС) выражает соболезнования в связи с гибелью президента президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Исламской Республики Амира Абдоллахиана. Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахиана, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолета. Наши мысли обращены к семьям», — заявил глава Евросовета.

Ранее президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. «Выражаю искренние соболезнования и слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и сопровождающих их лиц», — говорится в телеграмме.