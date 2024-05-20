Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 20 мая 2024Бывший СССР

Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Пашинян: выражаю соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Фото: Dmitry Astakhov / Sputnik / Reuters

Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики Эбрахима Раиси. Текст документа приводит Telegram-канал «Sputnik Армения».

«От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и сопровождающих их лиц», — говорится в телеграмме.

20 марта иранский вице-президент Мохсен Мансури официально подтвердил гибель делегации Раиси при крушении вертолета. Он уточнил, что, вероятно, в авиакатастрофе не удалось выжить и министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору провинции Восточный Азербайджан Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Ранее в Тегеране назвали человека, который будет временно исполнять обязанности Раиси. По информации прессы, до выборов в Иране таким человеком станет первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      В Госдуме назвали единственную цель саммита по Украине в Швейцарии

      Закопанного заживо 62-летнего мужчину спасли спустя четыре дня

      Из российской колонии сбежал осужденный за расправу

      В Белгороде во время ракетной опасности прозвучал взрыв

      Васильевка оказалась под массированным обстрелом

      Контейнерные перевозки из Китая в Россию резко подорожали

      Звезда OnlyFans рассказала о преследованиях фаната

      Россиянка побывала в Узбекистане и предостерегла туристов от семи ошибок

      Минобрнауки захотело ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше