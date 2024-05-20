Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Пашинян: выражаю соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Президент Армении Никол Пашинян направил телеграмму лидеру Ирана Али Хаменеи и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента республики Эбрахима Раиси. Текст документа приводит Telegram-канал «Sputnik Армения».

«От имени правительства и народа Республики Армения выражаю искренние соболезнования и слова утешения в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги президента Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана и сопровождающих их лиц», — говорится в телеграмме.

20 марта иранский вице-президент Мохсен Мансури официально подтвердил гибель делегации Раиси при крушении вертолета. Он уточнил, что, вероятно, в авиакатастрофе не удалось выжить и министру иностранных дел Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору провинции Восточный Азербайджан Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Ранее в Тегеране назвали человека, который будет временно исполнять обязанности Раиси. По информации прессы, до выборов в Иране таким человеком станет первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер.