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19:06, 20 мая 2024Мир

В Иране объявили дату выборов президента

Пресс-секретарь избирательного штаба Ирана: выборы президента пройдут 28 июня

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Выборы президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе пройдут 28 июня. Дату выборов объявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, сообщает агентство Mehr.

«28 июня станет днем 14-х выборов президента», — сказал он и добавил, что регистрация кандидатов на президентские выборы начнется 28 мая.

Ранее телеканал IRIB News отметил, что, согласно Конституции Ирана, первый вице-президент временно принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового главы государства в течение 50 дней.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Семен Александров
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