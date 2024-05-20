В Иране объявили дату выборов президента

Пресс-секретарь избирательного штаба Ирана: выборы президента пройдут 28 июня

Выборы президента Ирана после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе пройдут 28 июня. Дату выборов объявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, сообщает агентство Mehr.

«28 июня станет днем 14-х выборов президента», — сказал он и добавил, что регистрация кандидатов на президентские выборы начнется 28 мая.

Ранее телеканал IRIB News отметил, что, согласно Конституции Ирана, первый вице-президент временно принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового главы государства в течение 50 дней.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.