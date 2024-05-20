Стало известно о сроках проведения президентских выборов в Иране

Новые президентские выборы в Иране пройдут в течение пятидесяти дней

Новые президентские выборы в Иране должны состоятся в течение пятидесяти дней в связи с гибелью лидера государства Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал IRIB News.

«Согласно 131 статье Конституции Ирана, первый вице-президент временно принимает на себя обязанности президента, а совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового главы государства в течение 50 дней», — сообщает телеканал.

Дополнительно сообщается, что выборы нового иранского президента могут состоятся уже в июне или июле этого года.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента до выборов в стране.