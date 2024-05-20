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20:15, 20 мая 2024Мир

Пентагон отверг причастность США к крушению вертолета Раиси

Шеф Пентагона Остин: США не причастны к крушению вертолета Раиси

Фото: WANA / Reuters

Вашингтон не причастен к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«США никоим образом не причастны к крушению, это факт», — заявил шеф Пентагона.

Ранее 20 мая телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме также сообщил, что США не причастны к произошедшему.

Также в этот же день стало известно, что потерпевший крушение в Иране вертолет Bell-212 был американского производства. Отмечалось, что в стране уже были случаи аварий с вертолетами данной модификации.

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      Елизавета Мытарева
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