Пентагон отверг причастность США к крушению вертолета Раиси

Шеф Пентагона Остин: США не причастны к крушению вертолета Раиси

Вашингтон не причастен к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«США никоим образом не причастны к крушению, это факт», — заявил шеф Пентагона.

Ранее 20 мая телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме также сообщил, что США не причастны к произошедшему.

Также в этот же день стало известно, что потерпевший крушение в Иране вертолет Bell-212 был американского производства. Отмечалось, что в стране уже были случаи аварий с вертолетами данной модификации.